Haagse Jet en Joran verkopen hun herenhuis en doen een stap terug voor tweede huis in Frankrijk

Hagenaar (21) veronge­lukt op Duitse snelweg

12:39 Een 21-jarige Hagenaar is zaterdagavond omgekomen door een ongeluk op de Duitse snelweg in de buurt van de Nederlandse grens. De man verloor tijdens een inhaalmanoeuvre bij Elten, net over de grens bij Lobith, de controle over het stuur. Dat meldt de politie.