Haagse ‘jihadbroer’ met jachtgeweer gaat vrijuit, andere broer moet cel in voor steun IS

De straf is niet zo hoog als het OM had geëist, omdat de twee het geld, 471 euro, al in 2014 naar hun broer stuurden. Volgens de rechtbank was toen nog niet algemeen bekend dat het overmaken van geld naar het strijdgebied strafbaar was en dat daarmee terrorisme werd gesteund. Dat Youssef R. alsnog maanden moet zitten, komt voornamelijk omdat de rechter wel bewezen acht dat de 41-jarige Hagenaar ruim twee ton witwaste. Er was 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk geëist.