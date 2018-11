Ruim vijf jaar cel geëist tegen Honselers­dij­ker wegens drugshan­del

18:03 Tegen de 42-jarige Said F. uit Honselersdijk is vandaag bij de Haagse rechtbank vijf jaar en twee maanden celstraf geëist omdat hij op 30 april een kilo cocaïne en bijna tien kilo hennep in zijn gehuurde auto had liggen, plus een nog grotere partij drugs in een loods in Naaldwijk.