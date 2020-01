Haagse jihadist blijkt na stage als jeugdwerker afgereisd naar IS

Mounir El K., die jarenlang in het kalifaat van IS heeft geleefd, reisde uit naar Syrië en Irak nadat hij eerst als jongerenwerker in Den Haag stage liep. Dat vertelde hij in de documentairereeks De Lokroep van Sinan Can, die afgelopen week werd uitgezonden op NPO2.

Zijn relaas wordt bevestigd door een jongerenwerker uit de hofstad die in het verleden regelmatig met hem optrok. ,,Hij heeft na zijn stage nog geprobeerd om als jongerenwerker aan de slag te gaan bij welzijnsorganisatie Mooi, maar daar kwam hij niet door de sollicitatieronde heen. Daarna is hij in de wijk Transvaal, waar hij toen woonde, in contact geraakt met ronselaars."

In Transvaal en de Schilderswijk werd in 2013 en 2014 openlijk geworven voor de heilige oorlog. Tijdens demonstraties liepen jongeren op het Hobbemaplein met vlaggen van IS. Uit de hofstad zijn zeker rond de dertig jongeren naar Syrië en Irak getrokken.

As-Soennah moskee

Dat Den Haag zo'n grote rol speelt in jjhadzaken, heeft een lang verleden, schetst Can in zijn driedelige documentaire. ,,Den Haag is een kwetsbare plek gebleken. Dat komt onder meer doordat imam Fawaz Jneid veel populariteit verwierf met zijn felle preken in de As-Soennah moskee."