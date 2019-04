Haagse jongen in oorlogstijd werd makelaar én schrijver

De Haagse ondernemer Jan Duijvestein (20 oktober 1931 - 14 maart 2019) schreef, op verzoek van zijn oudste dochter, een boek over zijn jeugd. De boeiende verhalen van een Haags jongetje in de Tweede Wereldoorlog mochten niet verloren gaan, vond zijn familie. Tien jaar lang schreef Jan in een schriftje, achter een kop koffie in de Bijenkorf, over wat hij had gezien en meegemaakt.



Hij schreef onder meer over het bombardement op Bezuidenhout en hoe hij, met handschoenen aan omdat de stenen nog heet waren, in de Amalia van Solmsstraat zocht naar het lichaam van de moeder van zijn vriendje. Hij beschreef ook een bevriende buurman, Henk van Elewout, een banketbakker die in het verzet zat en die werd verraden. Het maakte allemaal grote indruk op Jan, die ook gedetailleerd de praktische maatregelen van zijn vader beschreef om de familie door de oorlog te kunnen loodsen.



Jans vader, een exporteur in groenten en fruit, vond dat hun huis in de Vogelwijk gevaarlijk dicht bij het strand lag. Hij kocht daarom een huis in Voorburg waar het gezin een goed heenkomen vond toen de Vogelwijk inderdaad tot spergebied werd verklaard. Jans vader schafte ook balen tarwe aan, en kisten sigaren, zodat er in de lastige jaren die volgden altijd iets te ruilen en te eten was geweest.