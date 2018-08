Haagse jongeren kunnen weer meevaren met Tall Ship Bark EUROPA

,,Het gaat om de laatste dagen van de reis met de Tall Ships Races vanuit Kaapstad, langs het Franse Rouen en komt aan tijdens Sail op Scheveningen in juni 2019'', schrijft de organisatie. Vanaf 3 september kunnen jongeren tussen de 18 en 21 jaar, die het leuk vinden om mee te gaan op avontuur met de EUROPA, zich aanmelden via de website www.barkeuropa.com.

De avonturiers die de organisatie zoekt moeten het aandurven om aan het roer te staan van het meer dan 100 jaar oude zeilschip. ,,Met in totaal 48 trainees van verschillende leeftijden en nationaliteiten steken we in het voorjaar van 2019 de oceaan over. Onderweg stoppen we op twee afgelegen eilanden, St Helena en Ascension Island, op de Azoren en in Rouen.''

In de Franse plaats start de Liberty Tall Ships Race waar aan mee wordt gedaan, die in juni 2019 finisht in Scheveningen.

Azoren naar Scheveningen

Maar voor de jongere avonturiers is er ook nog een kans om mee te varen. ,,Jongeren tussen de 15 en 18 jaar kunnen meevaren van de Azoren naar Scheveningen. Dit is een iets kortere etappe die plaatsvindt in juni 2019.''

De reis wordt gesponsord door de stichting Vrienden van EUROPA. ,,Het enige dat zelf betaald moet worden zijn de extra aankopen aan boord of activiteiten op de eilanden die je bezoekt.''

Kijkje aan boord

Belangstellenden kunnen alvast kijkje nemen aan boord van het schip. Op zondag 2 september in Scheveningen is er Open Schip van 11.00 - 15:00 uur in de haven van Scheveningen. ,,Iedereen is welkom aan boord. Of je nou meer wil weten over de mogelijkheden om mee te varen of graag een kijkje wil nemen aan boord. De bemanning is deze dag aanwezig om alle vragen van bezoekers te beantwoorden en te vertellen over het leven aan boord.''