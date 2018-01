Haagse Joosje Duk sleept filmprijs van Huffington Post in de wacht

De Haagse actrice en filmmaker Joosje Duk (23) heeft de Huffington Post Arts Impact Award gewonnen op het Nitehawk Shorts Festival in de Amerikaanse stad New York.

De speciale prijs van de bekende Amerikaanse krant wordt uitgereikt aan een film die op een bijzondere manier licht werpt op een actueel politiek, sociaal of cultureel probleem.

Duk, die in New York en Den Haag woont, ontving de prijs voor haar korte film Night. Hierin wordt de zorgeloze dynamiek tussen vier vriendinnen verstoord na een ongemakkelijke interactie met de bouncer van een hippe club. De film gaat over micro-agressies, subtiele vormen van racisme die makkelijk over het hoofd gezien worden.

Talent

Night is vanaf deze week online te zien op i-D Nederland, een digitaal platform voor jong talent. Ook is Night te zien via de website van The Huffington Post en op het Amerikaanse streamingplatform Sundance Now.