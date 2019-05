Haagse kapel is gek op muziek uit Midden-Europa: ‘We hebben zelfs op het Oktoberfest in Duitsland gespeeld’

Als de leden van de Haagse kapel Die Hofstädter Musikanten muziek maken, dan vergeten ze alles om zich heen. ,,In onze muziek zit emotie. Het houdt ons jong en vrolijkt ons op", aldus Hans Dolkens over de vereniging, waarvan de leden in leeftijd variëren van 40 tot in de 70 jaar. De 23-jarige voorzitter Ramon 't Hart is daarop een uitzondering.

Dolkens is penningmeester en secretaris van de kapel, maar bovenal muzikant. ,,Ik mag helaas voorlopig vanwege mijn blindedarmoperatie niet blazen. Muziek maken is topsport, dus we moeten wel fit zijn om te kunnen presteren. We lopen er tegenaan dat onze leden wat ouder worden, gelukkig hebben we voor de essentiële posities reservemensen." Mede-oprichter en erelid John Schuling was tot zijn overlijden in 2007 lid en daarmee het langst aan de kapel verbonden.

Boerenkapel

Dolkens (64) werd in 1985 lid van de op 1 januari 1973 opgerichte kapel en maakte dus een groot deel van de geschiedenis van de vijftien mannen en één vrouw tellende kapel mee. Opgericht als FORMATO werd het 'Egerländer' muziekrepertoire gespeeld. Als boerenkapel speelden ze op braderieën Nederlandstalige muziek. ,,We moesten centjes verdienen om bladmuziek, instrumenten en kleding te bekostigen.‘’

De muzikanten nemen hun repetities en optredens erg serieus. ,,Wij zijn gek van muziek en willen die zo goed en gevarieerd mogelijk brengen. Na onze repetities en optredens is het tijd voor een drankje, maar de muziek staat op nummer één.'' Dirigent en componist Peter Habraken (1975), die ook voor de Marinierskapel actief was en op het Conservatorium in Enschede en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag afstudeerde, is van grote waarde voor het speelplezier. ,,Hij is inspirerend en ik moet er niet aan denken dat hij weggaat. Hij straalt muziek uit en krijgt dat van ons terug, de wisselwerking is erg goed.''

Muziek uit Midden-Europa

Toen het gezelschap eenmaal de braderieën links liet liggen en overging op het huidige repertoire, werd de naam gewijzigd. ,,Vanwege onze muziekkeuze wilden we een naam met een Duits tintje. Wij zijn Die Hofstädter Musikanten, de muzikanten uit de hofstad'', aldus Dolkens, die met zijn kapel in het Muziekcentrum in Loosduinen repeteert.

Niet alleen vanwege de naam, maar ook door het repertoire wijkt de groep af van andere gezelschappen. ,,Onze muziek is in het westen van Nederland niet algemeen verspreid, terwijl er in het oosten en zuiden wel aandacht voor is. Wij spelen volksmuziek uit Midden-Europa, denk aan Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië', aldus Dolkens, die ook lid is van de zestig koppende tellende harmonievereniging Tavenu uit Loosduinen.

Quote Als er maar een Midden- of Oost-Europees thema is, zijn wij aanwezig Hans Dolkens, Penningmeester en secretaris

Die muziek uit Midden-Europa wordt volgens Dolkens vaak geassocieerd met het Oktoberfest. ,,We zijn niet alleen bij dat soort gelegenheden present. We spelen veel voor tehuizen, voor meervoudig gehandicapten en treden komende zaterdag in Loosduinen op tijdens de Nationale Molendag, maar zijn ook in Scheveningse hotels voor Duitse toeristen present. Als er maar een Midden- of Oost-Europees thema is, zijn wij aanwezig. Komende september mogen wij bij de Nationale Militaire Taptoe in Vught de mensen verwelkomen."

Eén optreden eind jaren tachtig leverde Dolkens een blijvende herinnering op. ,,Als kapel werden wij gevraagd om in Duitsland tijdens het Oktoberfest voor de Engelse soldaten op te treden. Het was mijn meest bijzondere uitvoering ooit.‘’

