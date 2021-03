Haagse ‘kapsalon’ is een blijvertje: ‘Ze belden ook uit Zoetermeer en Westland’

Elias (7), die donorhart heeft, geniet van liefste wens die in vervulling gaat: ‘Jullie hebben ons gelukkig gemaakt’

13:13 De wetenschap staat voor een raadsel. Niemand weet wat Elias heeft. We zijn een mondiale case, vertelt zijn moeder Sonia Gorkiz op het circuit in Zandvoort waar Make a Wish de allerliefste wens van de Haagse jongen Elias (7) vandaag in vervulling bracht: een paar rondjes racen in een glimmende Ferrari.