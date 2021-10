Haagse kerstbomen mogen toch eerder de deur uit: ‘Dit is natuurlijk helemaal top’

Vaste klant Bertus (77) mag eindelijk weer kopjes koffie drinken bij Florencia: ‘Ik kom vier keer per week’

17:09 Iedereen kent ze. Die mevrouw die altijd even aan de grote tafel een krantje komt lezen. Of die man die voor een euro zijn dagelijkse kopje koffie drinkt. Tijdens de coronamaatregelen waren de vertrouwde gezichten van de stad ineens niet meer welkom in de bibliotheek en de supermarkt. Maar langzaam komen ze terug. ,,Ik kom hier regelmatig, vier à vijf keer per week. Soms twee keer op een dag.”