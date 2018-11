Haagse kinderboerderijen dingen mee naar prijs

Het project ‘Huisdier Informatiepunt’ is volgens Stichting Ida Zilverschoon zo'n voorbeeld van een bijzondere manier waarop er met dierenwelzijn wordt omgegaan. Op zestien verschillende plekken in Den Haag kunnen mensen bij het informatiepunt terecht met vragen over huisdieren. Verschillende organisaties zijn betrokken bij het project: het Knagertje, Dobey, de Dierenambulance, de Dierenbescherming, het Haags Dierencentrum en de gemeente.



Naast de Haagse stadsboerderijen dingen het buitenleslokaal bijentuin in Amsterdam en Huisvesting Kinderboerderijdieren in Gorinchem mee naar de prijs. De winnende kinderboerderij ontvangt een bedrag van 2500 euro.



