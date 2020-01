‘Haagse kinderboerderijen fokken te veel kalfjes en lammetjes’

De Haagse Stadspartij wil opheldering over het grote aantal kalfjes en lammetjes dat elk jaar geboren wordt in de kinderboerderijen in de stad. ,,Koe Dores van stadsboerderij de Kakelhof is in 2016 geboren en nu al voor de derde keer drachtig”, constateert raadslid Peter Bos na eigen onderzoek.