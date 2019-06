‘Haagse Kinderen in nood worden vaak te lang aan lot overgelaten’

Kinderen die thuis in nood zijn door mishandeling, worden in Den Haag nog te vaak aan hun lot overgelaten. Het stadsbestuur meldt dat er nog steeds wachtlijsten zijn bij het Meldpunt Veilig Thuis. Groep de Mos, CDA en PvdA noemen deze situatie stuitend.

,,Het gaat hier om kinderen, in acute nood'', zegt Janice Roopram (Groep de Mos). Zij, Daniëlle Koster (CDA) en Martijn Balster (PvdA) zijn zeer ontstemd dat het al jaren niet lukt bij het meldpunt Veilig Thuis om grip te krijgen op het probleem. Meldpunt Veilig Thuis krijgt steeds meer telefoontjes binnen van mensen die het gevoel hebben dat er bij hun buren of bekenden van ze sprake is van huislijk geweld en kindermishandeling.

Veilig Thuis moet dan binnen tien weken in actie komen. Getrainde medewerkers moeten peilen hoe de situatie in het genoemde huis is en daarna, indien nodig, hulpverlening aanjagen.

Knel

Het meldpunt haalde die wettelijk gestelde termijn vorig jaar echter bij zestig procent van de meldingen niet. Kinderen die mogelijk thuis knel zaten door psychisch of lichamelijk geweld moesten daardoor langer dan tien weken wachten voor meer zicht kwam op hun situatie.

,,Dit gaat om kinderen'', zegt Balster (PvdA) die de wachtlijst inhumaan vindt. De situatie zit ook Roopram (Groep de Mos) enorm dwars. ,,Kinderen zijn kwetsbaar en onschuldig.'' De Haagse politica stelde de situatie vorige maand opnieuw aan de kaak bij het stadsbestuur. Dat bevestigt dat er steeds meer signalen van huiselijk geweld in beeld komen. ,,De instroom is de afgelopen jaren fors gestegen. Veilig Thuis heeft hierdoor op dit moment te maken met wachtlijsten.''

Roopram, Koster en Balster vinden het onbevredigend dat juist deze wachtlijst eerder langer dan korter wordt. ,,Het is een al jaren durend probleem. Ik heb niet het gevoel dat het hoog op het prioriteitenlijstje staat van de wethouder (Kavita Parbhudayal, VVD, red.)'', zegt Koster (CDA). ,,Hoeveel kinderen vallen buiten de boot? Ik vind de wachtlijst zorgelijk. Ik vind de ontwijkende antwoorden zorgelijk.'' Volgens de gemeente worden situaties waarin de veiligheid direct in gevaar is direct opgepakt. De drie raadsleden blijven echter hun bedenkingen houden.