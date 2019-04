Haagse kinderen met mazelen waren niet ingeënt

Waarom de kinderen de prik niet kregen, wordt omwille van de privacy niet bekend gemaakt. Het kan zijn dat de ouders bijvoorbeeld op vakantie waren of de afspraak voor de vaccinatie vergaten. Maar het is ook mogelijk dat de ouders er bewust voor kozen om hun kroost niet in te enten. Een derde kindje was te jong voor de vaccinatie, die vanaf 14 maanden wordt gegeven.

Nederland kampt al langer met een dalende vaccinatiegraad. Sinds 1976 wordt in Nederland standaard de BMR-prik gegeven, tegen de bof, mazelen en rode hond. Volgens het RIVM is in Nederland nu 92,9 procent van de mensen ingeënt. Bij mazelen treedt er groepsbescherming op als 95 procent of meer mensen hun inenting hebben gehaald. Dan kun je nog wel mazelen krijgen, maar zal de uitbraak uitdoven. Sinds vier jaar zit Nederland onder die kritieke grens. Kijk op onderstaande kaart om te zien hoeveel 2-jarigen in jouw gemeente de prik hebben gehad.

Lees door onder de kaart

Mogelijk komt er nog een vierde kindje bij, dat is ziek geworden, maar daarbij zijn mazelen nog niet bevestigd. De GGD gaat er trouwens wel vanuit dat ook het vierde kind daadwerkelijk de mazelen heeft, maar houdt evenzeer een slag om de arm, omdat het nog enige tijd kost voor de test uitsluitsel kan geven.

Bij de gemeentelijke gezondheidsdienst kwamen vandaag opnieuw vragen binnen van mensen die informatie willen over de ziekte en of voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Het onderwerp staat inmiddels vooraan in het telefonische keuzemenu, vertelt een woordvoerder. ,,Dan hoeven bellers niet het hele bandje af te luisteren.”

Mazelen rukken op in Nederland, dit jaar zijn er tot nu toe al 15 gevallen gemeld. Voorgaande jaren werden er tien à twintig gevallen in het gehele jaar gemeld. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Blokhuis wijt de toename aan uitbraken in diverse Europese landen.