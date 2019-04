Haagse kinderverhalen uit de oorlog op toneel

"Morgen ben ik jarig. Er is heus geen taart. Na de bom kwam het stof. En nu is alles grijs", is een van de aangrijpende monologen uit de voorstelling, die is geschreven door Monique Baas. Zij is ook de regisseur van de voorstelling.



In Het Donker vertellen de kinderen ieder een verhaal over een plek in de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Thema's als onderduiken en de honger van de laatste oorlogswinter komen voorbij. Maar ook minder voor de hand liggende onderwerpen, zoals: wat moet je doen als de school vandaag weer niet open gaat?



De voorstelling is gericht op kinderen vanaf zes jaar, de acteurs zijn allen tussen de twaalf en vijftien jaar oud, vertelt Moniek Valstar van Rabarber. ,,Zij hebben allemaal auditie moeten doen voor een rol, en de afgelopen twee maanden gestudeerd op dit stuk. Vorige week is er continu gerepeteerd. Elke dag werd de voorstelling een keer gespeeld.”



Van vandaag tot zaterdag gebeurt dat voor publiek, dagelijks om 11.00 en 13.30 uur. Er zijn nog kaarten.



