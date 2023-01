Haagse klanten gek op Indische keuken en roomboter, Delftenaren kiezen vaak voor gezonde boodschappen

Picnic analyseerde de boodschappenmandjes van zijn één miljoen klanten in Nederland en zag wat het afgelopen jaar de snelste stijgers waren, de producten waar ten opzichte van vorig jaar ineens veel meer vraag naar was. In Den Haag werden gebakken uitjes, wokgroenten, scharrelkiphaasjes en woksaus buitengewoon vaak besteld. Verder is energy drink populair onder de Haagse klanten en scoort ook roomboter verrassend hoog.



In Delft maakten de klanten relatief gezondere keuzes met producten als paprika-mix, broccoli, bananen en spa rood.