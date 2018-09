Haagse klas in Anti Pest Club

Hiba en Youssra zitten in groep zes op de Anne Frankschool in het Haagse stadsdeel Escamp. In hun kleine klas met veertien leerlingen is de sfeer allesbehalve gezellig. Er wordt gescholden en geschopt en veel kinderen worden gepest met hun achtergrond.



Tijdens de Week tegen Pesten, van 17 tot en met 21 september, zendt de EO voor het vierde jaar op rij de Anti Pest Club uit. De eerste aflevering speelt zich af op de Haagse basisschool. Presentatrice Anne-Mar Zwart gaat proberen om de klas ervan te overtuigen dat pesten over iemands afkomst 'echt niet grappig is'. Te zien om 17.10 uur bij NPO Zapp.



