Haagse klokkenmaker was gefascineerd door uurwerken

Antoon was de vierde generatie klokkenmaker in zijn familie. Hij groeide op, samen met z'n zus, boven de winkel aan het Haagse Noordeinde tussen het getik van talloze klokken, die niet alleen in de werkplaats en in de winkel hingen maar door het hele huis. Ieder uur was het een spektakel op nummer 155 als, precies op het hele uur, een orkest aan uurwerken begon te spelen. De jonge Antoon bracht veel tijd door met zijn vader in het atelier. Tegen de tijd dat hij na de Handelsschool in Den Haag naar de Christiaan Huygensschool ging, de school voor uurwerktechniek in Rotterdam, was hij al bedreven in het vak.