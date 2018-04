Haagse Kluifrègâh schittert nu in Rotterdams museum

Het schriele been, met bovenaan wat restjes reigervlees, en los daarvan nog een tweede voet liggen keurig netjes op een wit matje in een vitrine die direct in het oog springt bij binnenkomst van het Natuurhistorisch Museum. Hier liggen de 'Dode dieren met een verhaal'.



Direct naast de reigerpoten rust een ander 'Haags' dier: de Tweede Kamermuis. Gevangen in een val begin 2012 in - jawel - de Tweede Kamer. Het knagertje werd op een avond door iemand 'in een regenjas met opgetrokken kraag' afgeleverd bij de woning van Kees Moeliker. Toen nog conservator, tegenwoordig directeur van dit 'doodleuke museum' - zoals de Rotterdamse instelling zich afficheert. Het ongedierte zat, met muizenval en al, in een enveloppe van de Kamer. ,,'Leg dit maar in de vriezer' werd er tegen onze kinderoppas gezegd. Ik zat zelf namelijk in de schouwburg'', zegt de altijd met veel plezier vertellende Moeliker.



,,Ik had er eerst zelf om gevraagd want er heerste daar een veelbesproken muizenplaag, maar ik kreeg als officiële respons dat de Tweede Kamer der Staten-Genereaal geen afval uitwisselt met derden. Ook niet met musea.'' Lachend: ,,Maar via deze Deep Throat, zo noemen we in dit museum deze schenker, hebben we er dus toch een.''



Dan ging het bemachtigen van de reigeronderdelen Moeliker stukken eenvoudiger af. ,,Ik belde meteen maandag na de vondst in het Haagse Bos met de politie. Daar wilde wel iemand even in een container bij het politiebureau duiken. We kregen de poten in zo'n papieren zak waar ze ook bewijsmateriaal in stoppen.''

Volledig scherm Kees Moeliker bij zijn nieuwste aanwinst: de poten van de 'Kluifrègâh'. © Jan de Groen

Medewerkers van zijn museum zijn zelfs gaan kijken bij de 'plaats delict'. ,,De politie had een roodwit lintje om de boom geknoopt naast het vuurtje van de dakloze. We hadden het zo gevonden.''



Vlakbij het kampvuur lag nog een dode buizerd. ,,We vermoeden dat die ook klaar lag voor de pluk en daarna de barbecue.'' De museummensen denken overigens dat de dakloze man wellicht twee reigers heeft verorberd. De ene poot is namelijk groter en dikker dan de poot waar het hele been nog aanzit. ,,Maar het verschil is subtiel en dus niet met zekerheid te zeggen.''



Moeliker gelooft niet dat de hongerige Rus de vogels zelf heeft gedood. De man verklaarde enkele weken terug na zijn aanhouding ook bij de politie dat hij de blauwe reiger dood had gevonden. ,,Ik kan me voorstellen dat die man in het bos is gaan rondlopen en verzamelen. Reigers sterven bij bosjes in perioden van zware vorst. Dat zie je gewoon vaker bij viseters. Die hebben open water nodig en als alles dicht is gevroren verhongeren ze. Vorstslachtoffers noemen we dat. En ik geloof dat dat met de buizerd ook zo zat. Wij hebben geen rare verwondingen aan die vogel gevonden.''

Quote We hoefden het alleen vast te prikken met wat spelden om kromtrekken te voorkomen. Kees Moeliker

Ontsmetting

Het preparen van de poten was een makkie. De ledematen hebben een week in een alcoholbad gelegen ter ontsmetting en daarna is de boel gedroogd. ,,We hoefden het alleen vast te prikken met wat spelden om kromtrekken te voorkomen.''



De reigerrestanten liggen onder de naam 'Kluifrègâh' in de vitrine. En in het Engels staan ze vermeld onder de naam 'BBQ-heron'. Bijna alle twaalf gesneuvelde dieren in deze glazen kast - waar het Natuurhistorisch haar beroemdste dode dieren samenbrengt die laten zien hoe en waar mens en dier met elkaar in botsing komen - hebben namelijk geinige bijnamen. Necro-eend, trauma-meeuw, McFlurry-egel, domino-mus.



,,Mensen stuurden leuke dingen in'', aldus de directeur. ,,Roosterreiger, Blauwe Hap, Eetgereiger, Lange Poten, Haagse Hapjes en Kluifreiger. Wij hebben de laatste gekozen en er 'Kluifrègâh' van gemaakt. Dat is perfect.''