Haagse knaagdierenopvang 'Het Knagertje' weg uit Moerwijk

De opvang verhuist binnenkort naar de Stieltjesstraat 850 in Den Haag. Dat betekent dat de stichting Moerwijk achter zich laat. ,,Met pijn in het hart nemen wij afscheid van Moerwijk; de wijk waar 'Het Knagertje' groot is geworden.

Het knaagdierencentrum is al ruim tweeëntwintig jaar een begrip in Den Haag. Door de landelijke bekendheid werd het huidige pand aan het Westhovenplein te klein. Ook was het pand uit, wat volgens de stichting 'ook niet meehielp'. In het nieuwe pand, dat ruim twee keer zo groot is, blijft het aantal opvangplaatsen hetzelfde. ,,Waar in het huidige pand nog op enkele plaatsen losse kooien gebruikt worden, zal dit op het nieuwe adres niet meer het geval zijn."