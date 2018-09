Haagse koffie scoort als 'eennabeste' in top 100

Een zeer constante kwaliteit, fraaie filterkoffie en een prachtige, goed doordachte presentatie van de koffies. Dat is volgens de jury allemaal te vinden in het Haagse café. ,,Met de Giessen-brander middenin de zaak wordt koffie in deze strak met zwart en hout ingerichte zaak op een voetstuk geplaatst'', aldus de juryleden.



Het uiterlijk is volgens de jury ‘megabelangrijk’, maar de smaak van de koffie lijdt daar niet onder, want die is ‘even goed’. ,,Perfecte technieken, interessante smaakprofielen en ook nog een heel mooie locatie.'' Daarom staat de zaak niet alleen op de tweede plaats, maar kregen ze ook de prijs voor Mooiste Koffievenue 2018.