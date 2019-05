Haagse kok Pierre Wind experimenteert met frikandellen: ‘Pestofrikandel is de grote winnaar’

Chef-kok Wind kreeg van Goodlife Foods twee emmers vol met frikandellendeeg om eindelijk zijn langgekoesterde droom te kunnen realiseren. Wind wilde in de jaren 90 al frikandellen met smaakjes maken, maar dit lukte toen niet. ‘Ik probeerde het meermaals in mijn eigen keuken, maar ik kreeg geen frikandel die enigszins leek op de reguliere’, stelt Wind. Nu is het hem jaren later alsnog gelukt.



De pestofrikandel is gebaseerd op de frikandel speciaal. Maar in plaats van mayonaise en ketchup heeft de chef-kok pestomayonaise gebruikt en zijn de uitjes ingeruild voor pijnboompitten en Parmezaanse kaas. Niet alleen de toppings zijn veranderd, maar ook de smaak van de frikandel is aangepast. Tijdens de ontwikkelingsfase was het nog wel zoeken naar de juiste proporties. Na pogingen met drie verschillende degen kwam Wind uiteindelijk uit op de frikandel die nu bij de cafetaria’s in de vitrine ligt.