Haagse kunstenaar (36) veroordeeld voor aanranding, verkrachting en mishandeling

De kwestie Twee intochten, een mét en een zonder zwarte piet: Goed dat er keuze is of had Rijswijk harder moeten zijn?

Rijswijk krijgt dit jaar twee sinterklaasintochten: een met roetveegpieten en een met ‘traditionele’ pieten. Is het goed dat het publiek nu zelf een keuze kan maken of had de gemeente zwarte pieten, net als veel andere gemeenten, in de ban moeten doen? Wat vindt u?