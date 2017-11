Haagse kunstenaar Theo Jansen in Het Uur van de Wolf

Kinetisch kunstenaar Jansen werkt al vijfentwintig jaar aan zijn strandbeesten. Het zijn creaties gemaakt van pvc-buizen, tie-wraps en zeil die zich, aangedreven door de wind, over het strand bewegen. De beesten hebben door de jaren heen zoveel bekendheid verworven, dat ze zelfs een rol speelden in een aflevering van de Amerikaanse animatieserie The Simpsons.

Het werk van Jansen was onder andere al te zien in de Verenigde Staten en Japan, maar bijvoorbeeld ook in de Prinsenhof in zijn woonplaats Delft. Ook werd vorige week bekend dat hij is uitgeroepen tot kunstenaar van het jaar 2018. De documentaire over zijn carrière, kunst en privéleven wordt op 9 november om 23:35 uitgezonden op NPO2.