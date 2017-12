Haagse kunstenaarsfamilie terug in de spotlight

De kunst van hun zoon Joep Goeting oogstte internationaal succes in de jaren zeventig. Momenteel is het werk van deze schilder en beeldhouwer te zien in het Haags Gemeentemuseum en het Museum in Los Angeles.



Opening

Morgen om 16.00 uur opent de Wassenaarse wethouder van Cultuur Inge Zweerts de Jong een expositie met werk van de Goetings in Raadhuis de Paauw. Tot 21 januari zullen de kunstwerken er te zien zijn. Meer informatie is te vinden op de website van All About Art.