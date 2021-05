Haagse lachgasverkopers niet onder de indruk van nieuwe regels: ‘Het is nog steeds een gekkenhuis’

Een Haagse ondernemer, die online lachgas verkoopt in heel Europa, is niet onder de indruk van de nieuwe regels. ,,Het is nog steeds een gekkenhuis”, zegt de zakenman die anoniem wil blijven. Op straat is de handel weliswaar aan banden gelegd. Maar de verkoop gaat vanuit de hofstad via internet gewoon door. ,,We zijn marktleider en hebben klanten in Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Portugal”, somt hij op.