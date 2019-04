Haagse leerling ‘stapelt’ graag

Dat blijkt uit een inventarisatie van de onderwijsinspectie die vandaag wordt gepresenteerd.



In deze ‘Staat van het Onderwijs’ wordt de huidige stand van zaken in het onderwijs onder de loep genomen. Daaruit blijkt ook dat zwarte scholen in de Randstad de grootste moeite hebben met het vinden van personeel. De onderwijsinspectie noemt deze ongelijke verdeling ‘zorgwekkend’. ‘Het draagt potentieel bij aan een vergroting van de kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijsstelsel’ zo is te lezen.



Als een zwarte school er dan toch in slaagt een vacature vervuld te krijgen, krijgen de leerlingen relatief vaak een leerkracht met een niet-westerse achtergrond voor de klas. ,,Enerzijds is er het gevaar dat leerlingen en leerkrachten in een bubbel van gelijkgestemden komen”, licht een woordvoerder van de onderwijsinspectie toe. ,,Maar anderzijds hoeft het ook niet slecht te zijn. Leraren met een vergelijkbare culturele achtergrond kunnen fungeren als rolmodel.”



De bubbel wordt nog eens extra versterkt doordat leerkrachten die universitair zijn geschoold vaker lesgeven aan leerlingen met hoger opgeleide ouders. Dit geldt vooral voor stedelijke gebieden als Den Haag en is de afgelopen jaren toegenomen.