Haagse leraar Hidde (27) rapt zijn lessen: Ik zag mijn teksten terug in de antwoorden

Zeven tips over moord op Haagse Nel Hanegraaff (75) in 1996

12:33 De politie heeft na de uitzending van Opsporing verzocht van gisteravond zeven tips gekregen over de moord op Nel Hanegraaff. De 75-jarige Haagse vrouw werd in 1996 in haar woning in Den Haag vermoord. De zaak werd nooit opgelost.