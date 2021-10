Haagse lowbudgetfilm bereikt miljoenenpubliek in Amerika: ‘Ik heb een traantje van geluk gelaten’

Hoe is het nu met? René van Kooten: ‘Financieel was het een rampjaar, maar privé was corona een cadeautje’

7 oktober Nee, hij is nog lang niet uitgekeken op het spelen van grote rollen in grote musicals in grote theaterzalen. Maar vandaag de dag is René van Kooten zeker zo verguld met zijn eigen kleine bandje. Morgen is de 48-jarige Zoetermeerder als frontman van Shifting Daylight te zien en te horen in Theater Ludens, in Voorburg. Wij gingen bij hem langs voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met?