Haagse luidt noodklok om onbetaalbare tandzorg voor armen: ‘Als je geen geld hebt, ben je de klos’

Ze is fotograaf, had een goede baan in de zorg en werd daarna fractie-assistente bij de PvdA in Den Haag. Een paar jaar geleden verloor ze haar job. Het doemscenario wat ze nooit zelf had kunnen bedenken werd tot haar verbijstering werkelijkheid: Esther Langendam (61) rolde, via de WW, in de bijstand. ,,Je hebt een bepaalde leeftijd en komt dan niet meer aan de bak.’’ En toen volgden er nog enkele financiële rampen: haar televisie ging kapot en de wasmachine begaf het. Alles kwam tegelijk. En vervolgens brak een van haar tanden af.



Nu slaat ze alarm over de armoedeval en over de tandartszorg die voor sommigen onbetaalbaar is geworden vanwege de peperdure behandelingen. Ook de Stichting Armoedefonds ziet het probleem landelijk in een alarmerend tempo groeien, onder mensen met een uitkering, maar zeker ook bij werkenden. ,,Er komen bij ons méér meldingen binnen van lokale armoedebestrijdingsorganisaties over mensen die hun tandzorg niet kunnen betalen,’’ zegt Teije Brandsma van het fonds.



De gebitsproblemen treffen volgens de stichting vooral een groep mensen die langdurig in armoede verkeert. ,,Deze groep, het zogeheten ‘granieten bestand’, groeit, ondanks de bloeiende economie.’’