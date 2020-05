Haagse Mae-Lin (9) is al volop aan het ondernemen met knuffelbedrijf: ‘Ik denk er de hele dag over na’

VIDEOMet vriendjes spelen, naar school gaan en ondertussen een bedrijf runnen, de 9-jarige Mae-Lin van de Graaf doet het wel even. Met haar bedrijf 'Doelknuffel’ maakt ze in samenwerking met Haags atelier MijnBuuf knuffels met het ontwerp vanaf een kindertekening. Uiteindelijk wil ze alle kinderen op de wereld van een knuffel voorzien. ,,Het is een vriendje voor het leven.”

Mae-Lin was ziek thuis, met haar verzameling knuffels om zich heen. Ze verveelde zich een beetje en dacht: laat ik eens een idee voor een bedrijf op papier zetten. Dan hoef ik me daarna nooit meer te vervelen. Ze tekende een knuffel en wilde die tot leven brengen, voor haarzelf en voor een ander kind. ,,Iedereen in de wereld verdient een knuffel”, vindt ze.

,,Ik vroeg haar of ze snapte dat er kinderen zijn die in lastige situaties zitten, maar dat vond ze moeilijk voor te stellen”, zegt vader Arthur van de Graaf. ,,Omdat zij van jongs af aan al zo gek is op knuffels wil ze dat graag ook aan andere kinderen doorgeven. Je kan op haar website pas een knuffel voor jezelf kopen als je er eerst één koopt voor een ander kind in een lastige situatie. Kinderen kunnen ook zelf een knuffel tekenen en die dan laten maken via Mae-Lins bedrijf Doelknuffel. Maar dan geldt hetzelfde: ze zijn eerst bewust bezig met het tekenen voor een ander. Enerzijds leren ze zo iets met elkaar te delen en anderzijds kunnen kinderen zo meer nadenken over de verschillen tussen arm en rijk.”

Volledig scherm De Haagse Mae-Lin (9) is al volop aan het ondernemen met haar bedrijf 'doelknuffel' © Frank Jansen

Dominant