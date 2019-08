Haagse makelaar waarschuwt homostel voor bepaalde wijken, COC herkent beeld niet

Aankoopmakelaar Peter van Straaten adviseert homostelletjes om geen pand te kopen in bijvoorbeeld het Laakkwartier of de Schilderswijk, vanwege intolerantie in die wijken. Hij raadt de stellen aan elders te gaan wonen. ,,Ik doe dat en met mij vele collega’s. Het advies dat ik geef gaat veel verder dan: de VvE is op orde en het dak is goed. Er zijn wijken waarvan ik denk dat je je daar als homostel vooral niet moet vestigen. De acceptatie in die wijken is nihil. Als ze het huis dan toch willen kopen, moeten ze het zelf weten. Maar als twee mannen zoenen op de Vaillantlaan, kan ik garanderen dat er gezeik van komt.’’

Bepaalde buurten ontraden doet hij overigens ook aan moslima’s. ,,Ongetwijfeld is dat niet politiek correct, maar daar heb ik geen boodschap aan. Als mensen niet uit Den Haag komen, moet je ze soms op dit soort zaken wijzen. Ik word bedankt voor mijn eerlijkheid.’’

Judith Oudshoorn van de VVD is geschrokken en ijvert nu voor een wijkgerichte lhbt-aanpak (lhbt staat voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders) om intolerantie te bestrijden. ,,In Den Haag moet je overal veilig en fijn kunnen wonen’’, aldus de VVD-politica. D66, PvdA en 50Plus ondersteunen haar initiatief. ,,Dit onderwerp verdient meer aandacht’’, aldus Marieke van Doorn (D66).

Martijn Balster (PvdA) pleit voor een veel breder onderzoek naar discriminatie in alle wijken. Frans Hoynck van Papendrecht, voorman van 50Plus, zegt tot zijn spijt te merken dat in Den Haag de tolerantie jegens homostellen de afgelopen jaren is afgenomen. Van kennissen die homoseksueel zijn hoort hij dat ze plekken in de stad mijden en op de Boulevard van Scheveningen niet meer hand in hand durven lopen. ,,Wie hand in hand loopt kan problemen krijgen’’, zegt hij. ,,Mensen worden bijvoorbeeld afgesnauwd, of ze krijgen een duw. Ik heb ook wel gehoord dat iemand in het gezicht is gespuugd.’’

Migranten

Hoynck van Papendrecht denkt dat de intolerantie te maken heeft met het oplopend aantal migranten. ,,Waarvan er overigens ook velen zijn die nooit en te nimmer een probleem hebben met een homostel.’’

Tahsin Cetinkya van Islam Democraten is geschokt en waarschuwt voor stigmatisering van Schilderswijk, Laakkwartier en Transvaal. ,,Afschuwelijk dat makelaars over de rug van deze wijken heen adviseren er niet te gaan wonen. Mijn mond valt open. Ettertjes zijn er overal, maar je moet dat scheiden van de grote gemeenschap die helemaal geen moeite heeft met jongens en meisjes die anders zijn.’’

Peter Scheffer, voorzitter van COC Haaglanden, herkent het geschetste beeld van intolerantie jegens lhbt’ers in Schilderswijk en Laakkwartier niet. Er is volgens hem in Den Haag wel sprake van incidenten gericht tegen lhbt’ers, maar die vinden volgens hem vooral plaats in het uitgaansleven.

Plezier

Scheffer zegt zelfs veel mensen te kennen die homoseksueel zijn en met veel plezier in de ‘beruchte’ buurten wonen. ,,Een vriend is homoseksueel en hij woont aan het Hobbemaplein, hartje Schilderswijk. Hij woont er toppie naar zijn zin. Hij heeft het er goed, ook met zijn buren.’’ Een ander mannelijk stel woont al jaren met veel plezier in het Laakwartier, zegt hij. ,,Het is niet allemaal kommer en kwel.’’

Maar op Twitter zegt ene Saartje dat er wel degelijk terreur is. En dat jongens die wat vrouwelijker lopen worden afgeblaft. ,,Ik vind het belangrijk dat iedereen zich overal veilig moet voelen’’, reageert Scheffer van het COC. ,,Ik kaats de bal naar burgemeester Krikke die over veiligheid gaat. ‘Pauline, kom met een plan!’’

‘Intolerantie aanpakken’ Brancheorganisatie VBO, die 1100 makelaars uit het hele land vertegenwoordigt, begrijpt wel dat Haagse makelaars homostelletjes of moslima’s adviseren bepaalde buurten te mijden. ,,De makelaar heeft ook een adviserende rol naar zijn klanten en die moet hij oppakken. Het gaat over de waarde van een woning, maar óók over de buurt. Niemand wil zich diep in de schulden steken met een hypotheek en na een maand doodongelukkig zijn omdat hij of zij problemen heeft in de buurt. Ik kan me goed voorstellen dat een makelaar daarvoor waarschuwt’’, aldus Kristina Ullrich van de VBO. De organisatie spoort de gemeente Den Haag aan om discriminatie aan te pakken vanwege seksuele geaardheid of etnische achtergrond. ,,Alle bevolkingsgroepen moeten hun woonwens kunnen vervullen.’’ De VBO wijst in dat verband ook op de woningnood. Er is schaarste op de koopmarkt. ,,Als door dit soort dingen het beschikbare aanbod ook nog eens wordt beperkt, dan blijft er voor mensen niet zoveel keus meer over.’’