Haagse mannen van Waterpolo Den Haag willen weer in top meedraaien

"Drie senioren zijn gestopt en we kregen er twee nieuwe spelers bij. Fabian van Nieuwkerk en Twan de Kadt zijn respectievelijk van Donk en ZPB gekomen. Jeroen Ruijgrok is een vaste waarde geworden en jeugdspeler Robin Thoen gaat in het eerste meedoen."

De coach denkt dat hij met dit team wel tot resultaten te komen. ,,Ik verwacht dat onze kracht minimaal gelijk is aan het team waarmee we vorig seizoen voor sensatie zorgden."

Van Engelen wil zich zaterdag met z'n mannen op de Dordtenaren revancheren. "Zij hielden ons in de slotwedstrijd van de vorige competitie van de titel af. Dus we hebben sportief wat met die gasten recht te zetten. Het is echter een sterke tegenstander waarvan we echt niet zomaar hebben gewonnen", tempert de coach de mogelijk al te hoge verwachtingen. Jammer dat we de komende drie wedstrijden meteen onze felste tegenstanders ontmoeten. Zo krijgen de jongens weinig kans om goed op elkaar ingespeeld te raken. Maar het is niet anders."

Nieuw reglement

Met het doel het waterpolo sneller en aantrekkelijker te maken heeft de KNZB het nieuwe reglement van de wereldzwembond FINA overgenomen. En de aangepaste spelregels vormen een ander obstakel om snel in het ritme te komen. "Er is veel veranderd. Op zich niet erg, maar er zijn veel interpretaties over de toepassing. Neem bijvoorbeeld de mogelijkheid tot uitsluiting van een speler op de vijf meter. Tijdens de vele oefenwedstrijden die we speelden bleken de arbiters deze mogelijkheid zeer wisselend uit te leggen. Ik verwacht dat alle teams in de beginfase veel last van de verschillen in benadering zullen hebben. Komen we die periode redelijk ongeschonden door, dan gaan we voor een plek bij de eerste vier."

De titel is waarschijnlijk gereserveerd voor Amersfoort, dat een drietal eredivisiespelers van AZC in huis haalde. ,,Maar ik acht Den Haag zeker in staat om weer een hoofdrol te kunnen spelen. Al zijn de verschillen met de potentiële kanshebbers op promotie bijzonder klein."