Haagse markt per direct gesloten: ‘Waarom moet dat met zoveel machtsvertoon?

De markt ging vandaag om 15.00 uur dicht. Veel marktkooplieden verkochten bijna niets meer, maar moesten nog wel de huur betalen. Zij vreesden voor een faillissement. De situatie werd voor veel kooplieden bijna onhoudbaar omdat ook de HTM niet meer naar de markt wilde rijden uit angst voor besmetting van reizigers en het personeel. Hierdoor namen de bezoekersaantallen nog verder af.

Afgelopen maandag waren de meeste kraampjes al gesloten. De ondernemers die nog wel open waren, klaagden steen en been over de verminderde omzet. In sommige gevallen ging het zelfs om 90 procent minder klanten. Bij een sluiting hoeven de getroffen ondernemers in ieder geval geen huur te betalen en komen ze in aanmerking voor steun van de overheid. Remkes wilde aanvankelijk de markt openhouden, maar is nu dus van mening veranderd.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Volledig scherm De Haagse Markt werd vanmiddag per direct gesloten. © Regio15

Volgens een woordvoerder van Remkes mocht de Haagse markt open blijven omdat de goedkope en verse etenswaar die daar te krijgen is voor veel Hagenaars belangrijk is. ,,Maar vandaag zagen we dat er toch weer teveel mensen onvoldoende afstand hielden tot elkaar. Dat kunnen we nu gewoon niet hebben. De volksgezondheid is het belangrijkst. Daarom sluiten we de markt alsnog.’’

Wel wordt onderzocht of er voor kramen die uitsluitend eten en drinken verkopen een oplossing kan worden gevonden. Vrijdag wil de gemeente dat uitproberen. ,,Dat zal dan zijn met beperkte toegang en strakke handhaving.”

Machtsvertoon

Leen van Popering van het Platform dat de belangen van marktkooplieden op de Haagse markt behartigt, is verbaasd over de plotselinge sluiting. De ondernemers zijn daar vooraf niet over ingelicht, vertelt hij. De marktkoopman begrijpt niet waarom de sluiting gepaard moest gaan met zoveel machtsvertoon.

Tekst gaat verder onder de video

Als de gemeente de overgebleven ondernemers had verteld dat de markt vandaag dicht moest, was dat gewoon zonder problemen gebeurd. ,,Dit geloof je toch niet in deze tijden? Alsof het criminelen zijn. Die mensen proberen gewoon hun brood te verdienen.’’

Groot voordeel voor de ondernemers is volgens hem nu wel dat ze nu geen marktgelden meer hoeven te betalen. Of ze ook voor de steunmaatregelen in aanmerking komen, moet volgens hem nog blijken. Ook hij hoopt dat de voedselsector behouden kan blijven op de markt.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Volledig scherm Drukte op de Haagse Markt, vorige week maandag. © Frank Jansen

Geen kip