Haagse marktkooplieden slepen gemeente voor de rechter: ‘We zijn hun melkkoe’

Haagse marktkooplieden willen het te veel betaalde geld aan huur voor hun kraam van gemeente Den Haag terugzien. ,,We gaan op zeker naar de rechter. We willen ons geld terug”, vertellen twee ziedende ondernemers.

Marktkooplui van verschillende kramen hebben de handen ineen geslagen om hun geld terug te eisen van de gemeente. Om hoeveel kooplieden het gaat, is nog niet precies bekend. ,,Ga er maar vanuit dat alle ondernemers hun geld terug willen zien. Het gaat echt om heel veel geld”, vertelt een woedende ondernemer die anoniem wil blijven. Onlangs concludeerde de Rekenkamer dat de marktkooplieden jaarlijks zo'n 500.000 euro te veel betaalden aan de gemeente.

Marktkoopvrouw Henriëtte van Beek stelt dat een grote groep ondernemers de gemeente voor de rechter sleept. Ze is opgelucht dat de ‘beerput’ eindelijk open is gegaan. ,,De directeur is weg en de marktmeester is op non-actief gezet. Het onderzoek naar de kosten heeft een grote puinhoop aan het licht gebracht. We hebben meer dan 500.000 euro te veel betaald aan marktgeld. De verbouwing is onnodig miljoenen te duur geworden door corruptie.”

Zooi

Van Beek staat inmiddels niet meer op de Haagse markt aan de Herman Costerstraat. ,,Ik sta alleen nog twee dagen in Rotterdam op de markt. Ik kon niet meer tegen die zooi en corruptie.” Ook de anonieme verkoper, die nog wel op de Haagse markt staat, is woest om de houding van de gemeente. ,,Ze negeren de Rekenkamer. Dat ze zich nog in durven te dekken vind ik schandalig”, beweert ze.

,,We zijn gewoon de melkkoe van de gemeente. De tijd is rijp. We zijn het zat. De gang naar de rechter staat vast”, zegt ze. De onderneemster zegt zo'n 1700 euro per maand aan kosten te betalen aan de markt. ,,Alles is op onze conto gezet. We hebben heel veel dingen betaald die we echt niet hadden hoeven betalen. De gemeente is als een olifant in een porseleinkast. Ze gaat maar door.”

Lampen

De onderneemster vergelijkt de gemaakte kosten met een opknapbeurt van de Grote Marktstraat in 2016. ,,Er werden toen grote lampen opgehangen die tonnen per stuk hebben gekost. Die werden toen toch ook niet betaald door de Bijenkorf en de C&A? Wij draaien daar op de markt als marktkooplui wel voor op.”

De ondernemers die gezamenlijk de rechtszaak aanspannen, willen dat de gemeente een herberekening maakt van de kosten, het reglement aanpast en nieuwe dienstverleners aanstelt. ,,We willen natuurlijk ook ons geld terugzien. Maar het is heel belangrijk dat we naar de toekomst kijken. Te veel koppen hebben al moeten rollen en er zijn al te veel mensen noodgedwongen van de markt vertrokken omdat ze het niet meer konden betalen. Wij willen iemand aan het roer die de markt begrijpt.”