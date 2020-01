Haagse marktlieden dolblij: toch nog de beloofde huurverlaging

Tien tips over drie overvallen op geldlopers in Den Haag en Westland na oproep opsporingsprogramma’s

11:53 De politie heeft tien tips gekregen over drie overvallen op geldlopers in Honselersdijk en Den Haag. Gisteravond werd in de opsporingsprogramma’s Team West en Opsporing Verzocht aandacht gevraagd voor de overvallen in 2019.