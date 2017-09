Haagse Marktplaatsfrauder voor rechter

Opluchting over minder rijbanen

7:23 Het was puur toeval dat twee dagen nadat de 62-jarige Jeroen Buising op de Rijswijkse Generaal Spoorlaan werd doodgereden, er een informatiebijeenkomst over de aanstaande werkzaamheden in de straat werd gehouden. Het ongeval kwam slechts zijdelings aan bod.