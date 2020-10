Haagse Marly schreef ‘pageturner’ over moeder zonder tong

Wim herkent zich in wereldrei­zi­gers die van een dubbeltje een kwartje wilden worden: ‘Alsof ik in de spiegel keek’

26 september Ze hadden allebei alleen de lagere school doorlopen. Groeiden op in een tijd en in een omgeving waarin je deed wat je vader deed. Dus was het knap bijzonder dat Frans van der Hoorn en Gerard Perfors uit de Schilderswijk ruim een eeuw geleden een voettocht maakten helemaal naar het Midden-Oosten. ,,Zij moesten breken met hun milieu om een betere versie van zichzelf te worden.’’