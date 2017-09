Haagse mastermind lichtte buitenlanders op voor tienduizenden euro's

Winkeliers aan gemeente: Stop definitief met de HOM

Winkeliers zijn er klaar mee: volgens hen moet de Holland Outlet Mall definitief niet meer gerealiseerd worden in Zoetermeer. Ook meerdere politieke partijen uit de stad vinden het wel welletjes. Vanavond wordt er in de gemeenteraadsvergadering voor eens en altijd besloten of de outletwalhalla er nog komt.