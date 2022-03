Haagse Max Verstappen, Ab Goedemans, werd maar 25

In het boek Altijd tot het uiterste halen vrienden en zijn vrouw Aukje herinneringen op aan de jongeman die alles in zich had om een soort Max Verstappen te worden. Er zijn in elk geval veel overeenkomsten. Zo is de vader van Appie Goedemans ook al gek op snelheid. Hij droomt ervan coureur te worden en handelt in sportieve auto’s.