Haagse McDonald’s-manager Sharaf is een van de beste van de wereld: ‘Kroon op harde en leuke werk’

Aziz vindt het enorm bijzonder dat hij de award heeft gewonnen. En ziet het als erkenning voor al het harde werk van zijn team van de vestiging aan de Escamplaan. ,,We doen elke keer weer ons best om onze gasten de beste ervaring te bieden”, aldus de restaurantmanager. ,,En daarbij kijken we altijd naar nieuwe mogelijkheden om te innoveren en te groeien.”

Het is niet zomaar een award die Aziz op zijn naam mag zetten. De Hagenees mag hem in april 2022 hoogstpersoonlijk ophalen in Orlando in de Amerikaanse staat Florida tijdens een speciale ceremonie. ,,Dit is echt de kroon op ons harde en leuke werk.”

Zeventien jaar geleden begon Aziz bij de McDonald's als crewlid. De afgelopen vier jaar is hij werkzaam als restaurantmanager. De award heeft hij dik verdiend, aldus Erik Volkerijk, landelijk manager van de fastfoodketen, die Aziz nomineerde. ,,Hij werk hard om het iedere dag nóg beter te doen voor onze gasten. Dankzij zijn visie, ondernemerschap en moed is het restaurant de laatste jaren uitgegroeid tot een van de best bezochte restaurants van Nederland.”

