Haagse meidenband Luminize in The Voice of Holland

VVD: Meer aandacht voor gevoel van onveilig­heid van lhbt’er in stad

20:36 Als het aan de VVD in de Haagse gemeenteraad ligt, komt er meer aandacht voor de veiligheid van lhbt’ers in Den Haag. De reden is een deze week gepubliceerd onderzoek waaruit blijkt dat lhbt’ers zich vaker onveilig voelen dan heteroseksuelen. De partij heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur.