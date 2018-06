Haagse militair roofde Paleis van Justitie leeg

Dat bleek gisteren bij de rechtbank in Den Haag. Volgens zijn advocaat leidde de Hagenaar een smetteloos leven, maar was 'korte tijd ontspoord', had ' wilde plannen', maar werd 'gepakt en ontslagen'. Tot twee keer toe zou de Haagse en inmiddels dus voormalige militair in 2015 samen met een 22-jarige vriend hebben ingebroken in het Belgische justitiepaleis. De eerste keer zouden ze ervandoor zijn gegaan met stapels vals geld, laptops en computerspellen. De tweede keer nam het duo, volgens het Openbaar Ministerie, een anti- afluisterapparaat, een revolver en een toga mee.

Wat ze er mee wilden doen, of wellicht hebben gedaan, is onbekend. Wel is duidelijk dat de militair destijds in duistere zaakjes was verwikkeld. Zo stal hij in Friesland een dure Audi en beroofde criminelen van henneptoppen en LSD-zegels. Bij de militaire rechtbank werd hij hiervoor veroordeeld tot een celstraf van 20 maanden. Of hij nog vervolgd zal worden voor de Brusselse inbraak is de vraag. De advocaat vindt dat het OM niet ontvankelijk is omdat alles over die spectaculaire kraak al in het dossier zat toen de Hagenaar bij de militaire rechtbank moest voorkomen. Toen had het meegenomen moeten worden, vindt ze. Bovendien is het rechtshulpverzoek zoek waarin België officieel vraagt de zaak af te handelen.