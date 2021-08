Haagse miljoenenvilla verkocht, opbrengst naar gedupeerden van megafraude landsadvocaat

Ricardo (25) kreeg 1250 euro na ramkraak waar 28.000 euro werd buitge­maakt: ‘Wil goede vader zijn’

12 augustus Ricardo A. (25) verdiende slechts 1250 euro aan een ramkraak waarbij voor 28.740 euro aan sieraden werd gestolen, maar draait daarvoor mogelijk vijftien maanden (vijf voorwaardelijk) de gevangenis in. ,,Ik wist wel dat we iets zouden doen wat niet helemaal in de haak is.”