Haagse ministerietorens onveiliger dan gedacht

Tassendief op heterdaad betrapt bij Grote Markt­straat: ‘Verdachte had boeiensleu­tel van politie op zak’

7 september Agenten in burger waren vanmiddag actief in de Haagse binnenstad om zakkenrollers op te sporen. De actie was niet zonder succes, ze betrapten een verdachte op heterdaad.