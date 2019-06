Haagse miss-kandidaat: 'Met perfect haar en make-up naar ontbijt'

EVEN VRAGEN AANMarisol Soliana (21) uit Den Haag reist binnenkort naar China af om Nederland te vertegenwoordigen tijdens de Miss Friendship International verkiezing in Chengdu. De Haagse schone met Spaanse roots neemt het in de competitie op tegen 49 andere missen uit de hele wereld.

Hoe komt het dat je naar China mag?

,,Ik zit in de finale van de Miss Giethoorn verkiezing. Dat klinkt heel regionaal, maar het is een grote landelijke miss-wedstrijd. Om naar de Miss Friendship International verkiezing in China te mogen, moest ik een heel traject door."

Hoe ben je zo ver gekomen?

,,Wat voor mij spreekt, naast het uiterlijk, is mijn ervaring bij verschillende verkiezingen. Dat geeft me ook veel vertrouwen op de catwalk. Daarnaast spreek ik mijn talen. Mijn moeder is Spaans, ik heb tien jaar in Spanje gewoond. Ook spreek ik Engels en binnenkort ga ik beginnen aan Duitse les."

Hoe ziet je verblijf in China eruit?

,,Ik ga twee tot drie weken, afhankelijk van hoe goed ik het doe. Ik doe daar van alles, van sponsoractiviteiten tot acties voor goede doelen, zoals het planten van bomen. Het goede doel dat centraal staat is Plastic Oceans. We proberen bewustzijn te creëren en ervoor te zorgen dat we de planeet een beetje schoner krijgen. Ik heb me goed in het onderwerp verdiept. Dat gaat me zeker helpen."

Hoe schat je jouw kansen in?

,,Ik heb mijn concurrentie al even op Instagram gecheckt. Er zitten zeker mooie meiden bij. Maar ik wil die titel wel gewoon mee naar huis nemen. Ik neem het heel serieus. Ik sta altijd vroeg op en kom met perfect haar en make-up naar het ontbijt, terwijl de rest in pyjama zit. Nou, dan sta ik dus al met 2-0 voor. Als ik win krijg ik zo'n 10.000 dollar prijzengeld. Een deel gaat naar het goede doel."