Haagse moeder zoekt 'aardige meneer' die dochter Kyra (9) te hulp schoot

Schevenin­gen klaar voor zeilfans

11:01 Scheveningen maakt zich klaar voor een grote intocht. Mogelijk honderdduizenden zeilfans gaan in de komende week naar de badplaats. In de haven van Scheveningen ligt de eindstreep van de Volvo Ocean Race, een belangrijke zeilrace rond de wereld. Rond de aankomst is een groot feestprogramma opgetuigd. De toegang is gratis. En dat feest kan nog groter worden, omdat een Nederlandse boot kans maakt op de eindoverwinning.