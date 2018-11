Haagse moeders bieden alternatief voor 'youtuberommel’: Peppa Pig die vloekt bij ons niet

Column We dalen af in de vers gegraven tunnel, een kathedraal van beton

7:37 De bouw van de Rotterdamsebaan vordert gestaag en zal rond 1 januari bovengronds komen bij de Zonweg op de Binckhorst. Maar waar is de boorkop nu? Dat is te zien op waarisdeboor.nl. Of je gaat zelf de tunnel in, zoals ik gisteren deed.