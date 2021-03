Haagse Monopoly-straatbewoners krijgen rode brief in de bus: ‘Hun stem mag niet ontbreken’

Automobi­list die over benen van gestrui­keld kindje (3) reed nog altijd spoorloos

19 maart Een automobilist is woensdagavond over de benen van een gestruikeld kindje gereden op de Maartensdijklaan in Den Haag. De bestuurder bekommerde zich niet om het slachtoffertje, hij reed snel door en is sindsdien spoorloos.