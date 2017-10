Haagse moordzaak na bijna 30 jaar voor de rechter

Voor Leo Simais, coördinator van dit coldcaseteam, is deze zaak nu opgelost. ,,Uiteraard'' is hij bij de behandeling aanwezig, maar: ,,Voor ons is een zaak 'opgelost' als er duidelijkheid is voor de nabestaanden. Dus als de zaak voor de rechter komt óf duidelijk wordt dat iemand het juist niet gedaan heeft.''



Met de vorming van de Nationale Politie in 2013 kreeg ieder politie-eenheid een coldcaseteam. ,,We zijn in Den Haag gaan inventariseren hoeveel onopgeloste zware zaken hier speelden'', zegt Simais. Het gaat om 150 levens- en zedendelicten sinds 1988, zaken waar meer dan twaalf jaar gevangenisstraf op staat. Deze zaken zijn vervolgens beoordeeld: is het juridisch nog een cold case? Wat was de maatschappelijke impact? Wat kunnen we nog, is er nog een dossier, zijn er bruikbare sporen? ,,De techniek is enorm verbeterd. Zaken van dertig jaar geleden lijken qua technische verschillen wel een eeuw oud'', aldus Simais.



Betrokkenen en getuigen worden regelmatig opnieuw gehoord, voor zover mogelijk. ,,Na jaren zijn mensen wellicht bereid dingen te vertellen die ze eerder verzwegen. Misschien was een getuige eerder gelukkig getrouwd met iemand die we destijds verdachten en gaf ze hem een vals alibi. Als deze twee nu in een vechtscheiding verzeild zijn geraakt, kan die verklaring wel eens heel anders worden.''